Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Gegen Baum geprallt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich ein Autofahrer zugezogen, als er am Donnerstagabend gegen 22.15 Uhr gegen einen Baum geprallt ist. Der 50-Jährige war mit seinem VW Touareg auf der Sputtenwinkelstraße in Richtung Prinz-Eugen-Straße unterwegs, als seinen Angaben zufolge Wild die Fahrbahn überquerte. Der Mann wich aus, woraufhin es im angrenzenden Waldstück zum Aufprall kam. Der Fahrer ließ sich nach dem Unfall in einem Krankenhaus behandeln. An seinem Wagen entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Oberteuringen

Ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen unterwegs

Mit Anzeigen muss ein 20-Jähriger rechnen, den Polizisten am frühen Freitagmorgen gestoppt haben. In der Kontrolle gab der Autofahrer gegenüber den Beamten an, seinen Führerschein nicht mitzuführen, eine Recherche zeigte jedoch rasch, dass ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Neben der Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis drohen dem 20-Jährigen noch weitere Konsequenzen: Ein Vortest erhärtete den Verdacht einer Drogenbeeinflussung und schlug positiv auf Kokain und THC an. Der junge Mann musste in der Folge in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Weiterfahren durfte er im Anschluss selbstverständlich nicht.

Frickingen

Beteiligter fährt nach Unfall davon - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall auf der L 201 bei Leustetten ermittelt der Polizeiposten Salem wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Ein 74 Jahre alter Mercedes-Fahrer war aus Richtung Heiligenberg kommend unterwegs, als ihm kurz vor Ortsbeginn ein dunkler Wagen auf seiner Spur entgegengekommen sein soll. Der Mann wich aus und streifte die Leitplanke, wobei rund an seinem Wagen 5.000 Euro Sachschaden entstand. Der Entgegenkommende sei im Anschluss weitergefahren. Personen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Unfallbeteiligten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 bei den Ermittlern zu melden.

Überlingen

Betrunkener Mann sorgt mehrfach für Aufsehen - Gewahrsam

Polizisten haben am Donnerstag einen 35-Jährigen in Gewahrsam genommen, der im Laufe des Tages mehrfach die Polizei auf den Plan gerufen hat. Kurz nach 15 Uhr gingen Beschwerden über den Mann ein, der in der Bahnunterführung in Nußdorf lag und unter anderem Beleidigungen herumgeschrien haben soll. Die Polizisten trafen den psychisch auffälligen Mann an und legten ihm die Handschließen an, als er renitent wurde. Zur weiteren Abklärung musste er die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten. Von dort zunächst entlassen, beleidigte er die Polizisten und warf mit rechtsgerichteten Parolen um sich. Mit den entsprechenden Strafanzeigen im Gepäck zog er von dannen. Als er gegen 17.30 Uhr dann erneut für negatives Aufsehen sorgte, indem er randalierte und in der Straße Zur Forelle Autofahrer belästigte, nahmen die Polizisten den mit nahezu zwei Promille deutlich betrunkenen Mann zur Verhinderung weiterer Störungen in Gewahrsam. Neben den strafrechtlichen Folgen erwarten den 35-Jährigen nun auch Kosten für das Einschreiten der Polizisten beziehungsweise für die Übernachtung bei der Polizei.

Salem

Betrunken gefahren

Knapp 3,5 Promille zeigte die Atemalkoholmessung am Donnerstagabend bei einem Mann an, der mit seinem Pkw im Bereich Salem unterwegs war. Die Polizisten gingen einem Hinweis nach und trafen den Mann und dessen Wagen an. Der 50-Jährige musste seinen Führerschein sowie in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Ihm droht nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell