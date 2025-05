Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Jugendliche an Bahnhof belästigt

Im Bereich des Bahnhofs ist eine 17-Jährige am Donnerstagabend von einem Mann sexuell belästigt worden. Die Jugendliche wartete im Bereich der Gleise, als der 22-Jährige sich ihr genähert haben und verbal sowie körperlich aufdringlich gewesen sein soll. Die 17-Jährige verständigte die Polizei, die den daraufhin flüchtenden Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndung identifizieren konnten. Die Polizei hat zwischenzeitlich Ermittlungen wegen sexueller Belästigung eingeleitet. Mögliche Zeugen der Tat und Personen, die gegen 21 Uhr im Bereich des Bahnhofs unterwegs gewesen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Kriminalkommissariat in Sigmaringen zu melden.

Sauldorf

Betrunken gegen Hauswand gefahren

Deutlich unter Alkoholeinfluss dürfte ein 44 Jahre alter Autofahrer gestanden haben, der am Donnerstagabend in der Schwandorfer Straße gegen eine Hauswand gefahren ist. Gegen 22.15 Uhr wollte er mit seinem Auto von der Mainwanger Straße in die Schwandorfer Straße abbiegen und überfuhr dabei, mutmaßlich aufgrund der alkoholbedingten Fahruntüchtigkeit, erst einen Bürgersteig und prallte schließlich gegen die Hauswand eines Wohngebäudes. Dabei entstand ein Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro. Anschließend setzte er seine Fahrt ortsauswärts fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, versuchte den Flüchtigen noch erfolglos zum Anhalten zu bewegen. Mithilfe von dessen Beobachtungen konnte die alarmierte Polizei den Unfallfahrer schnell ausfindig machen und an seiner Anschrift stellen. Der augenscheinlich erheblich alkoholisierte Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Dagegen wehrte er sich vehement. Da er sich fortwährend aggressiv gab, behielten die Polizisten ihn letztlich die Nacht über in Polizeigewahrsam. Er hat nun mit mehreren Strafanzeigen sowie der Kostenrechnung für die unfreiwillige Übernachtung zu rechnen. Sein Führerschein wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt.

Bad Saulgau

Unbekannte suchen Schrebergarten auf

Diebe haben sich im Laufe der letzten beiden Wochen Zutritt zu dem umzäunten und verschlossenen Gelände eines Schrebergartens im Glockeneichweg verschafft. Die Täter hielten sich wohl über längere Zeit in der Gartenhütte auf dem Gelände auf und ließen mehrere Bierdosen zurück. Sie stahlen mehrere Lampen und Taschenlampen und verwüsteten ein Bett in der Hütte. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat in der Sache Ermittlungen eingeleitet, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07581/482-0 erbeten.

