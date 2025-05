Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs und Polizei angepöbelt

Trotz zu starker Alkoholisierung setzte sich am Freitag gegen 22.35 Uhr in der Ailinger Straße in Friedrichshafen ein 50-jähriger Mann aufs Rad und wehrte sich darüber hinaus bei den darauffolgenden Maßnahmen gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Nachdem die Beamten des Polizeireviers eine Mitteilung bekamen, dass sich an der Örtlichkeit eine auffällige Person mit einem Fahrrad befände, verlegte eine Streife dort hin und stellte fest, dass der Mann mit seinem Fahrrad fuhr, obwohl er aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung nicht mehr in der Lage war, dieses sicher zu führen. Als die Beamten dem Mann erklärten, dass er sie zu einer Blutentnahme begleiten muss, drohte er diesen Schläge an. Mit einer zweiten Streifenbesatzung sollte die Situation beruhigt werden und der Mann zum Mitwirken bewegt werden. Aber erst durch die Anwendung von polizeilichem Zwang, wogegen sich der alkoholisierte Mann auch noch wehrte, gelang es den Polizisten ihn ins Dienstfahrzeug zu verbringen. Begleitet wurde dies mit etlichen Beleidigungen gegenüber den Beamten. Dieses Fehlverhalten wird nun mehrere Strafanzeigen zur Folge haben.

