Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Rauch auf Fahrgasttagesschiff auf dem Neckar in Heidelberg

Heidelberg (ots)

69117 Heidelberg, Neckar, Anlegestelle Rhein-Neckar-Fahrgastschifffahrt - Ein mit Touristen besetztes Fahrgasttagesschiff befand sich am Sonntag, 11.05.2025, gegen 16:00 Uhr, auf seiner Rundfahrt. Ein akustisches Signal an Bord veranlasste den Schiffsführer dazu, den nahegelegenen Schiffsanleger der Weißen Flotte anzusteuern. Dort wurden alle Passagiere sicher an Land geleitet. Auslöser für den Alarm war wohl Brandgeruch im Maschinenraum. Ein möglicher Brand konnte vermutlich durch die selbstauslösende Feuerlöschanlage verhindert werden. Eine Gefährdung der Passagier konnte ausgeschlossen werden. Feuerwehr, Rettungsdienst, DLRG und die Wasserschutzpolizei Heidelberg waren im Einsatz. Die Feuerwehr konnte kein offenes Feuer feststellen. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Wasserschutzpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen

