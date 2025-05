Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal unter neuer Führung

Bruchsal (ots)

Feierlich und mit zahlreichen Gästen auch über die Polizei hinaus wurde der Leitende Polizeidirektor Oliver Hiller als neuer Leiter der Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal begrüßt.

Die Ansprache von Polizeivizepräsident Bernd-Michael Sorg, Polizeipräsidium Einsatz, stand ganz unter dem Motto "Der Einsatz ist unsere oberste Priorität." Er ging auf die aktuellen Herausforderungen der Bereitschaftspolizei ein und betonte, mit Oliver Hiller habe man einen Chef für die Bereitschaftspolizeidirektion ausgewählt, der den "Einsatz von der Pike auf gelernt" hat. Nachdem Volker Weinstock zum Jahreswechsel in den Ruhestand eintrat, übernahm Oliver Hiller zum 01. April 2025 die Leitung in Bruchsal. Jetzt, am 06. Mai 2025, wurde er offiziell in das Amt des Direktionsleiters eingeführt.

Oberbürgermeisterin Petzold-Schick war ebenfalls zu der Feierlichkeit gekommen und hob die Bedeutung und das hohe Ansehen der Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal in der Region hervor. Nicht nur als Garant für Sicherheit, sondern auch jährlich als Besuchermagnet am Kindertag.

Für Ltd. PD Hiller ist der Wechsel zur Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal die Rückkehr zu alter Wirkungsstätte. Bereits im Jahr 1991 war er hier als Gruppenführer in der Einsatzhundertschaft der damaligen 1. Bereitschaftspolizeiabteilung Bruchsal tätig.

Vita von Ltd. PD Oliver Hiller:

- 1987: Eintritt in den Polizeidienst

- 1996: Aufstieg in den gehobenen Dienst

- 2004: Aufstieg in den höheren Dienst

- 2004 - 2007: Innenministerium-Landespolizeipräsidium

- 2007 - 2018: Leiter Polizeirevier Pforzheim Süd

- 2018 - 2020: Leiter Polizeirevier Leonberg

- 2020 - 2025: Leiter Stabsbereich Einsatz beim Polizeipräsidium Pforzheim

- ab 2025: Leiter Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell