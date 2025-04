LPI-NDH: Schultor beschädigt

Bad Frankenhausen (ots) - Am Mittwoch ereignete sich gegen 17.25 Uhr ein Verkehrsunfall in der Esperstedter Straße. Von dort beabsichtigte ein Pkw-Fahrer nach links in Richtung Panorama zu fahren. Ein folgender Autofahrer bemerkte dies zu spät und kollidierte mit den Abbiegenden. Der Auffahrende kam in der Folge des Unfalls von der Fahrbahn ab und in einem Graben zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme gab es widersprüchliche Angaben zur Fahrereigenschaft, die nun durch die ...

mehr