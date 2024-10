Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall sorgt für Verkehrsbeeinträchtigungen

Schwülper (ots)

Auf der Bundesstraße 214 kam es heute Morgen gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Gefahrgutlaster und einem Müllfahrzeug. Nach den derzeitigen Ermittlungen der Polizei Meine fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Gefahrgutlaster von der Bundesautobahn 2, aus Richtung Hannover kommend, auf die B 214, in Fahrtrichtung Norden. Ebenfalls von der BAB 2, jedoch aus Richtung Berlin kommend, fuhr ein 49-Jähriger mit einem Müllfahrzeug auf die B214, auch in Richtung Norden. Auf dem Einfädelungsstreifen dieser Autobahnabfahrt zur Bundesstraße fuhr das Abfallfahrzeug an dem Gefahrgutlaster vorbei, um davor einzuscheren. Dabei kam es jedoch zum leichten Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde ein Bauteil des Gefahrgutlasters beschädigt, das die gesamte Elektronik steuerte. Das Fahrzeug war daraufhin nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Sicherung der Unfallstelle war die B 214 halbseitig gesperrt, was für erhebliche Behinderungen im Berufsverkehr sorgte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell