Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gemeinsame Pressemeldung der Polizei Gifhorn und Staatsanwaltschaft Hildesheim zur Festnahme von vier Tatverdächtigen nach Wohnungseinbruchdiebstahl am 29.09.24 in Wolfsburg-Vorsfelde

Gifhorn (ots)

In der Nacht vom 18. auf den 19.07.2024 kam es im Eyßelheideweg in Gifhorn, zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl aus einer Doppelhaushälfte. Die Eigentümer befanden sich zum Tatzeitpunkt im Urlaub.

Ermittlern der Polizeiinspektion Gifhorn gelang es in der Folge, einen der Einbrecher, einen 40-jährigen Albaner aus Wolfsburg, zu identifizieren und fortan zu überwachen.

Als der Tatverdächtige sich am 29.09.24 mit drei mutmaßlichen Mittätern traf, folgten ihm die Beamten bereits. Als die Bande schließlich in ein Einfamilienhaus in Wolfsburg-Vorsfelde einbrach, führten Spezialkräfte der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig die Festnahme des Verdächtigen und seiner Begleiter, drei 33, 34 und 37-jährigen Albanern, durch.

Bei den Festgenommenen konnten Bargeld, Schmuck, Tatwerkzeuge, Kokain sowie ein als Tatfahrzeug genutzter Pkw sichergestellt werden.

Die Beschuldigten wurden auf Anordnung der Staatanwaltschaft Hildesheim am 30.09.24 dem Haftrichter in Gifhorn vorgeführt, durch den die Untersuchungshaft angeordnet, gegenüber einem der Beschuldigten gegen Meldeauflagen jedoch aufgehoben wurde.

Dem Haupttäter wird vorgeworfen, bereits 21.06.24 und 15.07.24 in Wohnhäuser bzw. Wohnungen in Wolfsburg, sowie am 18.07.24 neben der Tat am Eyßelheideweg in ein weiteres Wohnhaus in der Straße "Am Tappenberg" in Gifhorn-Winkel eingebrochen zu sein.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass weitere Wohnungseinbruchdiebstähle im Raum Gifhorn, Wolfsburg und Brandenburg auf das Konto der Bande gehen. Weitere Tatzusammenhänge werden geprüft.

