Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Ladendiebstahl / Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Dienstag. 06. Mai 2025 gegen 12:50 Uhr entwendeten zwei männliche Personen aus einem Verbrauchermarkt in der Cappelner Straße diverse Alkoholika. Vor Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Polizei konnten die Männer mit einem Pkw fliehen. Der Pkw konnte jedoch im Nahbereich angetroffen werden. Der Pkw konnte angehalten und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der 42-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, zudem stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich Kokain. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugführer sowie sein 37-jähriger Mitfahrer wurden zunächst zur Dienststelle in Cloppenburg verbracht. Im Rahmen weiterer Überprüfungen stelle sich heraus, dass für beide Männer ein Haftbefehl aufgrund ähnlich gelagerter Taten vorlag. Sie wurden einer JVA zugeführt.

Cloppenburg - Diebstahl aus Anhänger

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17. April 2025 15:30 Uhr bis Mittwoch, 07. Mai 2025 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Schule in der Vahrener Straße, verschafften sich Zugang zu einem dortigen Anhänger und entwendeten unter anderem Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

In der Zeit von Montag, 05. Mai 2025 13:00 Uhr bis Mittwoch, 07. Mai 2025 09:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Windmühlenweg und verschafften sich Zutritt zu einem Wohnhaus. Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Tel.: 05434 924700) entgegen.

Garrel - Einbruch in Wohnhaus

Am Mittwoch, 07. Mai 2025 in der Zeit zwischen 12:30 Uhr bis 15:40 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf ein Grundstück in der Bahnhofstraße und verschafften sich Zugang zu einem dortigen Wohnhaus. Eine Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Cloppenburg - versuchter Diebstahl aus Pkw

In der Zeit zwischen Samstag, 03. Mai 2025 bis Montag, 05. Mai 2025 13:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an einen Pkw, Kia Rio, welcher in der Tilsiter Straße abgestellt worden war. Sie versuchen mit einem Stein eine Scheibe einzuschlagen, dies misslang jedoch. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstag, 06. Mai 2025 gegen 22:00 Uhr beschädigten unbekannte einen Pkw, BMW X-Reihe, welcher auf einem Parkplatz in der Linderner Straße abgestellt worden war. Unbekannte zerkratzten den Lack und schlugen den Außenspiegel ab. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 2.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

