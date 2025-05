Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 06. Mai 2025 in der Zeit zwischen 07:45 Uhr bis 15:00 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 22-jährigen Mannes aus Löningen. Dieser hatte seinen Pkw, einen BMW 520i in schwarz bei einem Park in der Schulstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Dienstag, 06. Mai 2025 gegen 15:10 Uhr befuhr eine 49-jährige aus Essen (Old.) mit ihrem Pkw die Bunner Straße und hielt an der Einmündung zur B 68 an. Sie beabsichtigte nach rechts in Richtung Quakenbrück abzubiegen. Eine 72-jährige Frau aus Löningen, welche sich mit ihrem Pkw hinter der 49-Jährigen befand, erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 4.000,00 Euro.

