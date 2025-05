POL-CLP: Einzelmeldung des PK Friesoythe vom 06.05.2025

Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Sachbeschädigung an Pkw Am Montag, 05. Mai 2025 gegen 08:05 Uhr beschädigte eine derzeit unbekannte Person einen Pkw, Ford Focus, welcher auf einem Parkplatz in der Straße Neuer Markt abgestellt worden war. Der rechte hintere Reifen wurde in der Art beschädigt, dass dieser Luft verliert. Der Schaden wurde auf 150,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: ...

