Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Mittwoch, 30. April 2025 18:00 Uhr bis Montag, 05. Mai 2025 05:30 Uhr an einen Renault Master, welcher auf einer Grundstückszufahrt in der Vlämische Straße abgestellt worden war. Es wurden diverse Arbeitswerkzeuge entwendet. Der Schaden liegt im unteren 5-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

In der Zeit von Mittwoch, 30. April 2025 18:00 Uhr bis Montag 05. Mai 2025 07:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Kessener Weg und entwendeten aus einem dort abgestellten Renault Master diverse Werkzeuge. Der Schaden liegt im mittleren 4-stelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Bislang unbekannte Täter begaben sich in der Zeit von Sonntag, 04. Mai 2025 04:00 Uhr bis Montag, 05. Mai 2025 14:15 Uhr an einen Peugeot Boxer, welcher auf einem Grundstück im Porscheweg abgestellt worden war. Es wurden diverses Arbeitsequipment entwendet. Der Schaden dürfte im mittleren 5-stelligen Bereich liegen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

Am Freitag, 02. Mai 2025 in der Zeit zwischen 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr beschmierten unbekannte die Fassade sowie eine Tür vom Hasetal Forum in der Linderner Straße. Zudem wurde Tischtennisplatte und die Wand einer angrenzenden Realschule besprüht. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell