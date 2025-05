Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 04. Mai 2025 gegen 01:00 Uhr kam es in der Hagener Straße auf dem Parkplatz vor einem Mehrparteienhaus zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschädigten einen Pkw, Citroen C3, der vor dem Haus abgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 04. Mai 2025 in der Zeit zwischen 16:20 Uhr bis 17:20 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 30-jährigen Mannes aus Vechta. Dieser hatte seinen Pkw, einen Opel Astra, auf einem Parkplatz in der Friesenstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 5.000,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell