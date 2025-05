Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Einbruch in Apotheke (Korrektur) Zu dem Einbruch in die Apotheke kam es, anders als in der ersten Pressemeldung veröffentlicht, am Morgen des Freitag, 02. Mai 2025 gegen 02:08 Uhr. Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6025115 Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218 - 0) entgegen. Löningen - Brand Am Sonntag, 04. Mai 2025 gegen 20:26 Uhr kam es in einem ...

mehr