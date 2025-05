Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Freitag, dem 02.05.2025, befuhr gegen 16:00 Uhr eine 14-Jährige aus Vechta mit ihrem E-Scooter den Parkplatz eines Lebensmittelhändlers am Falkenweg in Richtung Fuß-/Radweg der Falkenrotter Straße. Sie beabsichtigte anschließend, auf diesen in Richtung Stadtmitte abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar einen 28-Jährigen E-Bike Fahrer aus Vechta, der dort in Richtung Falkenweg unterwegs war, sodass es zum Zusammenstoß kam. Beide Beteiligten stürzten und wurden leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden geringe Sachschäden

Visbek - Tödlicher Verkehrsunfall zwischen Pkw und Motorrad

Am Samstag, den 03.05.2025, befuhr gegen 11:30 Uhr ein 26-jähriger Vechtaer mit seinem Pkw die Straße "Erlte" vom Visbeker Damm aus kommend in Richtung Erlte. In Höhe einer dortigen Gaststätte beabsichtigte er, die Landesstraße 873 zu überqueren. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah er eine aus Richtung Schneiderkrug kommende, vorfahrtsberechtigte 54-jährige Motorradfahrerin aus Oldenburg, sodass es zum Zusammenprall beider Fahrzeuge kam. Trotz Anforderung eines Rettungshubschraubers und sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die Motorradfahrerin noch am Unfallort. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstehen wirtschaftliche Totalschäden.

Goldenstedt - Verkehrsunfall zwischen PKW und Schienenfahrzeug der NordWestBahn

Am Samstag, 03.05.2025, befuhr gegen 14:50 Uhr ein 74-jähriger Goldenstedter mit seinem Pkw den Stieleichenweg in Richtung Bruchweidenstraße in Goldenstedt. An dem nicht beschrankten Bahnübergang übersah er die von Vechta kommende NordWestBahn, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 30-jährige Triebfahrzeugführer erlitt einen Schock. Der 74-jährige Goldenstedter sowie die 80 Fahrgäste der NordWestBahn blieben unverletzt. Der Pkw und das Schienenfahrzeug wurde bei dem Verkehrsunfall beschädigt. Die NordWestBahn blieb fahrbereit.

Dinklage - Diebstahl von Baustellenwerkzeug

Am Samstag, dem 03.05.2025, kam es in der Zeit von ca. 02:00 Uhr bis 03:00 Uhr in Dinklage in der Straße Hinterm Sportplatz und in der Straße In der Wiek zu insgesamt vier Einbruchstaten, in denen durch drei maskierte Täter vorrangig Baustellenwerkzeuge entwendet wurden. Wer Hinweise zu den Taten geben kann oder im Laufe der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441 / 943-0) in Verbindung zu setzen.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Fußgänger

Am Samstag, den 03.05.2025, befuhr gegen 21:45 Uhr ein 69-Jähriger aus der Samtgemeinde Bersenbrück mit seinem Pkw von der Autobahnabfahrt der A1 kommend die Straße "Hörsten" in Fahrtrichtung Neuenkirchen-Vörden. Auf der Autobahnbrücke übersah er einen 24-jährigen Fußgänger, der auf der Fahrbahn ebenfalls in Richtung Neuenkirchen-Vörden unterwegs war. Der Fußgänger wurde von dem Pkw erfasst und hierbei lebensgefährlich verletzt.

