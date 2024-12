POL-PDKH: Verkehrsunfall aufgrund Sekundenschlaf

Winterbach, Soonwaldstraße (ots) - Am 28.11.2024 gegen 23:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Soonwaldstraße in Winterbach. Hierbei befuhr eine 29-jährige Fahrerin eines Renault Captur jene Straße aus Winterburg kommend in Fahrtrichtung Kreershäuschen. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer dortigen Steinmauer. Glücklicherweise wurden die Fahrerin und ihre ...

