Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Alkoholisierte PKW-Fahrerin rammt Mauer

Winterbach, Soonwaldstraße (ots)

Am 28.11.2024 gegen 23:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Soonwaldstraße in Winterbach. Hierbei befuhr eine 29-jährige Fahrerin eines Renault Captur jene Straße aus Winterburg kommend in Fahrtrichtung Kreershäuschen. In einer Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einer dortigen Steinmauer. Glücklicherweise wurden die Fahrerin und ihre beiden Insassen nicht verletzt. Das Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und verlor Öl auf der dortigen Fahrbahn, sodass es abgeschleppt werden musste. Die Mauer wurde ebenso beschädigt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten Hinweise auf eine Alkoholisierung der Fahrerin erlangt werden, was sich bei einem Atemalkoholtest bestätigte. Der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein abgenommen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

