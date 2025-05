Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 02.05.2025 bis 03.05.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss berauschender Mittel Am Freitag, den 02.05.2025, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger, polnischer Staatsbürger mit seinem PKW die Oldenburger Straße (B69) in Vechta. Die Beamten stellten im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Vortest verlief hinsichtlich THC positiv. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet.

Steinfeld - Unfall unter Alkoholeinfluss Am Freitag, den 02.05.2025 kam es morgens gg 09:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Großen Straße in Steinfeld. Ein 49 - jähriger PKW - Fahrer streifte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines abgeparkten PKWs und entfernte sich im Anschluss ohne seinen Pflichten nachzukommen. Anhand von Zeugenangaben konnte der Fahrzeugführer unmittelbar ermittelt werden. Es wurde eine deutliche Alkoholisierung des Fahrers festgestellt. Aufgrund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer Am 02.05.2025 kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Radfahrer, wobei der 76 -jährige Radfahrer leicht verletzt wurde. Die 40 - jährige PKW - Fahrerin aus Steinfeld beabsichtigte, von der Diepholzer Straße nach rechts auf die B 214 einzubiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Pedelec Fahrer auf dem Radweg.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit Kradfahrer Am 02.05.2025 ist es gg 17:00 Uhr zu einem Unfall auf der Diepholzer Straße in Steinfeld gekommen. Ein 72 - jähriger PKW - Fahrer gefolgt von einem 63 - jährigen Kradfahrer befahren die Diepholzer Straße in Richtung Bundesstraße. Eine verkehrsbedingte Bremsung des PKW-Fahrers wird vom Kradfahrer zu spät wahrgenommen, so dass er auffährt und einige Meter über den Asphalt rutscht. Der Kradfahrer wird schwer verletzt dem Krankenhaus zugeführt.

Vechta - PKW gegen Baum

Am 03.05.2025 befährt eine 18 jährige Visbekerin um 00:19 Uhr mit ihrem PKW die Straße Am Wiehbusch und kommt in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Bei dem Zusammenstoß wird die junge Fahrzeugführerin leicht verletzt. Zudem entsteht Sachschaden am PKW und Straßenbaum.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell