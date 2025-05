Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - gefährliche Körperverletzung

Am Donnerstag, 01. Mai 2025 gegen 18:40 Uhr kam es beim Hartensbergsee in der Straße Tiefer Weg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. In der Folge wurde einem 27-jährigen Mann aus Vechta u.a. mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er wurde leicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/967220) entgegen.

Goldenstedt - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Donnerstag, 01. Mai 2025 in der Zeit zwischen 19:30 Uhr bis 20:15 Uhr die Heckscheibe eines Pkw, VW Tiguan, welcher an einem Wohnhaus in der Straße Brombeerhagen abgestellt worden war. Hinweise nimmt die Polizei in Goldenstedt (Tel.: 04444/967220) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Donnerstag, 01. Mai 2025 gegen 14:00 Uhr befuhr ein 76-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Fahrrad den Geh- und Radweg entlang der Straße Holzhausen und beabsichtigte in Höhe der dortigen Bedarfsampel die Fahrbahn zu queren. Hierbei übersah er den Pkw eines 53-jährigen Mannes aus Lohne, welcher die L 881/Holzhausen in Richtung B 69 befuhr. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 76-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell