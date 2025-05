Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Sachbeschädigung durch Feuer

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Donnerstag, 01. Mai 2025 gegen 21:39 Uhr eine Mülltonne eines Kindergartens in der Mühlenstraße, in dem sie die Tonne in Brand setzten. Es entstand ein Schaden von ca. 200,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/803840) entgegen.

Hoheging/Emstek - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag. 01. Mai 2025 gegen 21:03 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw die Straße Mittelweg, obwohl er zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,80 Promille. Verkehrsteilnehmer meldeten den Pkw, welcher in Schlangenlinien unterwegs war. Dem 46-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

