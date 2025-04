Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Drackenstein - Kontrolle übers Motorrad verloren

Schwere Verletzungen erlitt ein Supermoto Fahrer am Samstag bei Drackenstein.

Ulm (ots)

Gegen 18.15 Uhr fuhr der 21-Jährige mit seiner KTM Supermoto von Unterdrackenstein in Richtung Drackenstein. Nach einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine KTM. Er stürzte über einen Bordstein und kam in einer Böschung zum Liegen. Mit schweren Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Der Schaden an seiner Maschine beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

