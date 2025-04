Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - 19-Jähriger fährt falsch herum

Fahrer gibt an, sich nicht auszukennen

Ulm (ots)

Am Samstag fuhr die Biberacher Polizei um 01.10 Uhr durch die Innenstadt. Im Bereich der Vollmerstraße und dann im Übergang zur Eisenbahnstraße stellten die Polizisten einen Skoda fest, der es schaffte, in beide Straßen entgegen der Fahrtrichtung einzufahren. Bei der direkt stattfindenden Kontrolle gab der 19-jährige Fahrer an, dass er sich nicht auskennen würde und die Schilder der Einbahnstraße zu spät gesehen hätte. Der 19-Jährige sieht nun einer Ordnungswidrigkeitenanzeige entgegen.

