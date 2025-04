Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Reinstetten - Lieferwagen kollidierte mit Museumsbahn "Öchsle"

Ulm (ots)

Am Freitagmittag, gegen 15.45 Uhr, hatte ein Lieferwagen vor dem unbeschrankten Bahnübergang der Schmalspurbahn gehalten. Von hinten näherte sich ein Kleinbus und gleichzeitig auf den Gleisen die Bahn. Die Bahn gab ein akustisches Zeichen, das der 50-jährige Fahrer des Lieferwagens als Aufforderung zur Weiterfahrt durch den Bus interpretierte. Er fuhr deshalb auf das Gleis und stieß mit der Lokomotive zusammen. Der Zug war auf einer Betriebsfahrt und hatte keine Gäste an Bord. Beim Zusammenstoß wurden Verkehrsschilder im Wert von 1.000 EUR beschädigt. Am Lieferwagen entstand ein Totalschaden in Höhe von 5.000 EUR, an der Lokomotive lediglich 200 EUR Lachschaden. Durch den Zusammenstoß wurde ein weiteres Auto beschädigt. Der Schaden dort ca. 1.000 EUR.

+++++++++++++++++++ 702203

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell