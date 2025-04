POL-UL: (BC) Biberach - Mietwohnung zur Prostitution genutzt

Ulm (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 02.25 Uhr, fiel einem Autofahrer ein Seat auf. Dieser war in Ehingen von der B 311 auf die B 492 in Richtung Schelklingen eingefahren. Als er das Auto hinter sich bemerkte, schaltete er sein Licht aus und fuhr in Schlangenlinien weiter. Die alarmierte Polizei konnte den Fahrer in Schelklingen anhalten. Der 21-Jährige hatte keinen ...

mehr