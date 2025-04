Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Fahranfänger vollgekifft und ohne Licht gefahren

Ulm (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 02.25 Uhr, fiel einem Autofahrer ein Seat auf. Dieser war in Ehingen von der B 311 auf die B 492 in Richtung Schelklingen eingefahren. Als er das Auto hinter sich bemerkte, schaltete er sein Licht aus und fuhr in Schlangenlinien weiter. Die alarmierte Polizei konnte den Fahrer in Schelklingen anhalten. Der 21-Jährige hatte keinen Alkohol getrunken. Er wies aber starke Anzeichen für den Missbrauch von Cannabis auf. Das wurde durch einen Urintest bestätigt. Aus dem Auto roch es deutlich nach Marihuana. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobe erhoben und der Führerschein einbehalten.

++++++++++++++++++++++ 705376

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell