POL-UL: (UL) Ulm/A8 - Auffahrunfall mit Sachschaden

Am Freitag kam es auf der A8 bei Ulm-Jungingen zu einem Unfall mit fünf Fahrzeugen.

Um 7.39 Uhr war ein 32-jähriger Skoda-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen der A8 in Richtung München unterwegs. Vor ihm bremsten mehrere Fahrer auf Höhe Jungingen. Das erkannte er wohl zu spät und prallte in das Heck eines Tesla. Durch den Auffahrunfall stieß der Tesla gegen einen vorausfahrenden Skoda. Der prallte in das Heck eines VW Golf, den es dadurch auf einen BMW schob. Alle fünf Fahrzeuge blieben fahrbereit. Verletzt wurde niemand. Die Verkehrspolizei Mühlhausen schätzt den Gesamtschaden auf rund 30.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste die A8 in Richtung München zeitweise komplett gesperrt werden. Ab etwa 8.30 Uhr war der rechte Fahrstreifen wieder befahrbar. Um 9.24 Uhr war die Autobahn wieder frei befahrbar.

