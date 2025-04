Polizeipräsidium Ulm

Am Freitag geriet auf der B10 bei Ulm ein Auflieger in Brand.

Um 9 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der B10 von Ulm in Richtung Dornstadt unterwegs. Kurz vor Lehr geriet sein Auflieger in Brand. Der Fahrer hielt auf der Bundesstraße an und kurze Zeit später stand der Auflieger in Vollbrand. Dem 25-Jährigen gelang es noch rechtzeitig die Zugmaschine abzukoppeln. Die Feuerwehr rückte mit neun Fahrzeugen und 20 Personen aus und löschte das Feuer. Für die Dauer des Einsatzes musste die Bundesstraße in beide Richtungen komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Ein Abschlepper barg den Auflieger, der mit Elektroschrott beladen war. Der Entsorgungsbetrieb Ulm war im Einsatz und reinigte die Fahrbahn. Gegen 11.20 Uhr konnte die Fahrbahn in Fahrtrichtung Süd wieder für den Verkehr freigegeben werden. Die Sperrung in Fahrrichtung Nord dauert bis gegen 14.20 Uhr an. Hintergründe zur Brandursache sind bislang unklar.

