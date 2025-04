Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Verkehrsunfall am Kreisverkehr, Fahrer schwer verletzt

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 13.12 Uhr, befuhr ein 64-jähriger BMW Fahrer die Kurt-Mühlen-Straße in Richtung Kreisverkehr Ulmer Straße. Aufgrund vermutlich medizinischer Probleme kam er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der dortigen Schutzplanke und streifte diese mit ungebremster Geschwindigkeit über eine Strecke von ca. 150 m. Danach touchierte er im Kreisverkehr den rechtsseitigen Bordstein und fuhr nahezu gerade über den Kreisverkehr und schanzte in und durch ein massives Metallgeländer. An einer zum dortigen Geh-/Radweg angrenzenden Beton-Mauer kam das Fahrzeug letztendlich zum Stehen. Der Autofahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Am dem stark unfallbeschädigten sowie nicht mehr fahrbereiten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 EUR. An der Schutzplanke sowie an dem Metallgeländer entstand Sachschaden von etwa 7.500 EUR. Zu einer Gefährdung des Gegenverkehrs oder von Fußgängern/Radfahrern kam es nicht. Vor Ort wurde der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Kreisverkehr durch Kräfte der Feuerwehr Blaustein teilweise abgesperrt. Diese war mit 3 Fahrzeugen und 14 Helfern vor Ort. Zudem war ein Notarzt, ein Rettungswagen, Kehrmaschine und Abschleppdienst im Einsatz. Der Verkehrsdienst Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

