Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried

Dürmentingen - Häufung von Fahrradunfällen

Gutes Wetter, viele Radfahrer, drei verunfallen

Ulm (ots)

Am Samstag ereigneten sich im Bereich der Polizei Riedlingen gleich zwei folgenschwere Fahrradunfälle. Zunächst befuhr ein Ehepaar, 68 und 67 Jahre alt, um 15 Uhr einen Parallelweg zur Kreisstraße 7537 von Dürmentingen in Richtung Ertingen. Sie fuhren nebeneinander. Hierbei verhakten sie sich mit ihren Lenkern ineinander und kamen zum Sturz. Beide Eheleute verletzten sich und mussten in Kliniken eingeliefert werden. Die unmotorisierten Fahrräder nahmen durch den Sturz keinen Schaden. Die Eheleute sehen nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung entgegen. Beide hatten zum Glück einen Helm getragen. Um 17.15 Uhr wurde die Riedlinger Polizei dann zum nächsten Ereignis gerufen. Hier war ein 47-Jähriger mit seinem Fahrrad auf einem Schotterweg am Sportplatz Zeppelinstraße in Bad Schussenried unterwegs. Der Fahrer war alleinbeteiligt vom Fahrrad gestürzt. Er hatte sich durch den Sturz lediglich leichte Verletzungen zugezogen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei dann allerdings fest, dass der 47-Jährige zum Unfallzeitpunkt deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste daher Blut abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen. Das Fahrrad hatte keine Beschädigungen davongetragen.

