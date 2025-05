Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung 01.05.25

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ein 29-jähriger Quakenbrücker befuhr am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, in Essen die Bunner Straße in Richtung Brokstreek. Im Verlauf einer Kurve kam er mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Er und sein 20-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Fahrer erreichte bei einem Alkoholtest einen Wert von 1,8 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Sachschaden rund 10000 Euro.

Schwer verletzt wurde eine 29-jährige Motorradfahrerin aus Quakenbrück bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, auf der Beverner Straße in Essen. Sie kollidierte mit dem PKW einer 51-Jährigen aus Essen, welche von der Beverner Straße in den Dinklager Weg abbiegen wollte. Dabei übersah sie die Motorradfahrerin. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Euro.

