Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 29. April 2025 in der Zeit zwischen 11:35 Uhr bis 11:52 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Pkw einer 65-jährigen Frau aus dem Saterland. Diese hatte ihren Pkw, einen Kia Picanto, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Florianstraße abgestellt. Der Schaden wurde auf 700,00 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Hinweise nimmt die Polizei im Saterland (Tel.: 04498/92377-0) entgegen.

