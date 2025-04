Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - versuchter Einbruch in Bäckereigebäude

In der Zeit von Sonntag, 27. April 2025 12:00 Uhr bis Montag, 28. April 2025 06:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Kirchhofstraße und versuchten sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude einer dortigen Bäckerei zu verschaffen. Der Versuch misslang jedoch. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Emstek - Küchenbrand

Am Dienstag, 29. April 2025 gegen 15:30 Uhr geriet ein Backofen in einer Wohnung in der Niels-Stensen-Straße in Brand. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr in Emstek gelöscht werden, der 82-jährige Bewohner wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert.

Cloppenburg - Eigentümer gesucht (mit Bild)

Durch Kräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta konnte im Rahmen einer Ermittlung ein Rollerhelm der Marke Vinz Helmets sichergestellt werden. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Strafanzeige bei der Polizei Cloppenburg erstattet wurde, wird nach dem Eigentümer des abgebildeten Helms gesucht. Dieser möge sich bitte mit der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) in Verbindung setzen.

