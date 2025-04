Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 28. April 2025 gegen 15:46 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Goldenstedt mit seinem Kleinkraftrad die Große Straße, obwohl er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte. Ein Test ergab einen Wert von 2,68 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Am Sonntag, 27. April 2025 gegen 00:46 Uhr kam es in Vechta, Oythe zu einem schweren Verkehrsunfall. Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/6020646

Die Polizei in Vechta sucht nun Zeugen, denen am Abend bzw. in der Nacht des Unfalls das verunfallte Fahrzeug, eventuell auch in Verbindung mit weiteren Fahrzeugen, aufgefallen ist. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (Tel.: 04441/943-0).

