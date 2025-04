Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall in Lutten mit leicht verletzter Person Am Sa., gg. 09.20 h befuhr eine 58-jährige aus Steinfeld mit ihrem Pkw die Große Straße in Lutten in Rtg. Kreuzung Langfördener Straße. Diese wollte sie in Rtg. Visbek überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 48-jährigen aus Hüde, der auf der Langfördener Straße mit seinem Geländewagen in Rtg. Goldenstedt unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die 58-jährige wurde dabei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 10.000,- Euro.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 26.04.2025, gegen 19:30 Uhr, befuhr eine 43-jährige aus Vechta mit einem PKW das Stoppelmarktgelände in Vechta. Im Rahmen einer durchgeführten Verkehrskontrolle konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass die 43-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf dem Beifahrersitz befand sich der 54-jährige Ehemann der Fahrzeugführerin, welcher als Fahrzeughalter die Fahrt zuließ. Bei der Fahrt hat es sich nach deren Angaben um eine Übungsfahrt gehandelt. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Ehemann, welcher im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, setzte anschließend die Fahrt fort.

Visbek - Fahren ohne Fahrerlaubnis/ Trunkenheitsfahrt Am 26.04.2025; 19:48 Uhr, befuhr ein 44-jähriger aus Großenkneten mit seinem PKW Opel die Straße Hagstedt in Visbek. Nachdem sich die Beamten einer Funkstreifenwagenbesatzung entschlossen, dass Fahrzeug zu kontrollieren, versuchte sich der Fahrzeugführer einer Kontrolle zu entziehen. Der 44-jährige lenkte seinen PKW auf ein Privatgelände und flüchtete fußläufig. Nach kurzer Fahndung konnte er auf einem angrenzenden landwirtschaftlichen Feld gestellt werden. Im Weiteren erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens, da er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und alkoholisiert war.

Vechta - Kraftfahrzeugrennen mit anschließendem Verkehrsunfall sowie Unfallflucht Am 26.04.2025; 21:42 Uhr, entzieht sich ein 48-jähriger aus Vechta mit seinem PKW Audi einer polizeilichen Verkehrskontrolle. Der Fahrzeugführer befährt die Straße Holzhausen in Vechta in Fahrtrichtung Goldenstedter Straße und beschleunigt sein Fahrzeug weit über die erlaubte Höchstgeschwindigkeit hinaus. Im Verlauf der Verfolgungsfahrt verursacht der Fahrzeugführer mehrere Verkehrsunfälle und setzt seine Fahrt mit dem stark beschädigten PKW fort. In Holzhausen kann der Fahrzeugführer gestellt werden, nachdem dieser fußläufig flüchten wollte. Bei der anschließenden Personenüberprüfung stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis und stark alkoholisiert ist. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Verkehrsteilnehmer, die während der Verfolgungsfahrt gefährdet oder Zeugen des Vorfalles wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (04441-9430)

Vechta - Schwerer Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person Am 27.04.2025; 00:46 Uhr, kommt es in Vechta, Oythe, zu einem schweren Verkehrsunfall, bei der 21-jährige PKW-Fahrer aus Lutten lebensgefährlich verletzt wird. Nach ersten Ermittlungen befuhr der 21-jährige mit überhöhter Geschwindigkeit die Straße Oythe in Richtung Lutten. Ausgangs einer Linkskurve kommt das Fahrzeug zuerst nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert anschließend rechtsseitig der Fahrbahn mit einem Straßenbaum. Der 21-jährige wird lebensgefährlich verletzt mit dem RTW dem hiesigen Krankenhaus zugeführt. Am Fahrzeug entsteht Totalschaden.

Vechta - Zeugenaufruf/ Diebstahl

Am 26.04.2025; 23:20 Uhr, kommt es im Bereich des Bahnhofes in Vechta zu einer Auseinandersetzung zwischen 3 männlichen Personen, bei der einer Person u.a. die getragene Brille entwendet wird. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (04441-9430).

