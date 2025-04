POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg vom 25.04.2025 bis 26.04.2025

Cloppenburg/Vechta (ots) - Lastrup - Mülltonnenbrand Am Freitag, 25. April 2025, gegen 21:52 Uhr, gerieten in Lastrup in der Schillerstraße drei Mülltonnen auf Grund von falsch entsorgter Grillkohle in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Lastrup konnte den Brand löschen, so dass ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden konnte. Es wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden an den Mülltonnen, einer ...

mehr