Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Lastrup - Mülltonnenbrand

Am Freitag, 25. April 2025, gegen 21:52 Uhr, gerieten in Lastrup in der Schillerstraße drei Mülltonnen auf Grund von falsch entsorgter Grillkohle in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Lastrup konnte den Brand löschen, so dass ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden konnte. Es wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden an den Mülltonnen, einer Sitzbank und einem Gartenzaun.

Essen - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit von Mittwoch, 23. April 2025, 16:45 Uhr, bis Donnerstag, 24. April 2025, 07:30 Uhr, zerstach ein bislang unbekannter Täter alle vier Reifen eines in Essen an der Wilhelmstraße abgestellten PKW. Außerdem wurde der Lack an der Fahrerseite über die gesamte Fahrzeuglänge zerkratzt und in die Motorhaube gestochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434/924700 entgegen.

Emstek - Verkehrsunfall/Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag, 25. April 2025, um 12:35 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Mann aus Hüllhorst mit seinem LKW die B 72 in Emstek in Fahrtrichtung Schneiderkrug. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte dort die Seitenschutzplanke. Es entstand Sachschaden am LKW und der Seitenschutzplanke. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 25. April 2025, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen in Löningen auf einem Parkplatz am Vehnweg abgestellten PKW und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Person, seines Fahrzeugs und der Art seiner Beteiligung zu ermöglichen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag, 25. April 2025, gegen 14:15 Uhr, befuhr ein 43-jähriger Cloppenburger mit seinem PKW in Cloppenburg den Niedrigen Weg in Richtung Bether Straße und beabsichtigte, nach links in die Eisenbahnstraße abzubiegen. Hierbei übersah er einen in gleicher Richtung fahrenden 24-jährigen Fahrradfahrer aus Cloppenburg. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Molbergen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 25. April 2025, um etwa 15:54 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Teleskoplader in Molbergen die Cloppenburger Straße in Fahrtrichtung Peheim. Dabei touchierte er einen PKW, der ordnungsgemäß auf dem rechtsseitigen Parkstreifen abgestellt war. Der verantwortliche Fahrzeugführer schaute sich den Unfallschaden am PKW an, fuhr dann aber weiter, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Sachbeschädigung an PKW Am Freitag, 25. April 2025, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr, wurde ein in Cloppenburg an der Bürgermeister-Winkler-Straße abgestellter PKW auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Der Schaden befindet sich an der Fahrertür. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Lindern - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 25. April 2025, um 18:49 Uhr, öffnete eine bislang unbekannte Person die hintere linke Tür eines PKW und stieß dabei gegen den neben ihm ordnungsgemäß abgestellten PKW. Es entstand Sachschaden am PKW. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957/967790 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell