Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reisenden bespuckt - Bundespolizei sucht Zeugen

Hagen - Herscheid (ots)

Am gestrigen Samstagmittag (21. September) soll ein Unbekannter einen Reisenden nach einer Auseinandersetzung in einer Regionalbahn im Hagener Hauptbahnhof angespuckt haben. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen.

Gegen 11:40 Uhr befand sich ein 60-Jähriger im RB52 von Lüdenscheid nach Hagen. Während der Fahrt soll es zu einem Streitgespräch mit einem Unbekannten gekommen sein. Grund hierfür war, dass der Fremde ein Foto mit seinem Smartphone von dem türkischen Staatsbürger getätigt habe. Daraufhin habe dieser verlangt, dass der junge Mann die Aufnahme löscht. Die beiden Männer stiegen im Hauptbahnhof Hagen, am Bahnsteig zu Gleis 6, aus. Dort soll der Unbekannte dann dem Mann aus Herscheid in das Gesicht gespuckt haben. Anschließend sei er mit seinem Begleiter vom Bahnsteig in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Polizisten werteten die Videoaufnahmen der Überwachungskameras aus und sicherten Bilder von dem Unbekannten. Zeitgleich führten Uniformierte eine Nahbereichsfahndung nach dem Mann durch, jedoch ohne Erfolg.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen, welcher sich am 21. September, zunächst in der RB 52 (von Lüdenscheid nach Hagen) und anschließend gegen 11:47 Uhr am Hagener Hauptbahnhof, am Bahnsteig zu Gleis 6, aufhielt? Der Tatverdächtige trug zum Tatzeitpunkt einen blauen Langarmpullover, eine schwarze Hose sowie schwarze Turnschuhe, eine schwarze Umhängetasche und ein graues Basecap.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

