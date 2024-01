Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz

Folgemeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 83-Jähriger

Lübeck (ots)

Seit Sonntag (28.01.) wurde die 83-Jährige Frau aus Scharbeutz vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit einem Hubschrauber und Personensuchhunden führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Am heutigen Mittag (29.01.) entdeckte eine Passantin eine leblose, weibliche Person an einem Teichufer in Brodten. Es handelt sich hierbei zweifelsfrei um die vermisste Frau.

Die Lübecker Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Nach jetzigem Sachstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Die Medienvertreterinnen und Medienvertreter werden gebeten, das veröffentlichte Foto sowie den Fahndungsaufruf zu löschen.

