POL-CLP: Nordrhein-Westfalen - Durchsuchungsmaßnahmen der PI Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Dieseldiebstahl In der Zeit von Mittwoch, 23. April 2025 21:00 Uhr bis Donnerstag, 24. April 2025 09:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Riege-Wolfstange und entwendeten aus mehreren landwirtschaftlichen Fahrzeugen Dieselkraftstoff. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen. Friesoythe - Fahren unter Alkoholeinfluss ...

mehr