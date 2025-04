Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg - Eigentümer gesucht (mit Bild)

Am Donnerstag, 24. April 2025 wurde ein weißes Rennrad der Marke KS Cycling Typ Essence sichergestellt. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Strafanzeige bei der Polizei Cloppenburg im Hinblick auf das Fahrrad erstattet wurde, wird nach dem Eigentümer des abgebildeten Fahrrades gesucht. Dieser möge sich bitte mit der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) in Verbindung setzen.

Cloppenburg - Pkw Diebstahl / Fahren unter Alkoholeinfluss / Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Mittwoch, 23. April 2025 zu Donnerstag, 24. April 2025 kam es im Bereich rund um die Beethovenstraße / Antoniusstraße zu mehreren versuchten Pkw-Diebstählen. Gegen 03:40 Uhr entwendeten dann drei Molberger im Alter von 21, 22 und 22 Jahren den Pkw eines 41-jährigen Mannes aus Molbergen. Die Molberger fuhren anschließend über die B 213 in Richtung Lastrup und kauften dort auf einem Rasthof alkoholische Getränke. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer, einer der 22-Jährigen bereits zuvor alkoholische Getränke und Betäubungsmittel konsumiert hatte. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Bei Inaugenscheinnahme des entwendeten Pkw konnte zudem ein frischer Unfallschaden festgestellt werden. Dieser passte zu einem beschädigten Verkehrsschild an B 213, Fahrtrichtung Löningen. Zudem lag für den 22-jährige Fahrzeugführer ein Haftbefehl vor. Er wurde im Anschluss an die Blutentnahme der JVA zugeführt.

Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass die drei Tatverdächtigen in der Nacht auch für die weiteren Diebstahls-Versuche verantwortlich sein könnten. Anwohner werden gebeten Überwachungskameras in den entsprechenden Gegenden auf mögliches Videomaterial hin zu überprüfen und sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) in Verbindung zu setzen.

Garrel - Sachbeschädigung an Muffengrube

In der Zeit von Donnerstag, 17. April 2025 00:00 Uhr bis Freitag, 18. April 2025 00:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände einer Baustelle in der Südstraße und lösten zwei Klammern einer Ablaufleitung des geförderten Grundwassers. Hierdurch wurde eine Muffengrube geflutet und beschädigt. Der Schaden wurde auf 5.000,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Garrel (Tel.: 04474/93942-0) entgegen.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 23. April 2025 in der Zeit zwischen 07:50 Uhr bis 12:30 Uhr beschädigte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw einer 63-jährigen Cloppenburgerin. Diese hatte ihre Pkw, einen BMW 335d, in der Lange Straße abgestellt. Es entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) entgegen.

Dwergte/Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person / Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, 24. April 2025 gegen 10:20 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mann aus Molbergen mit seinem Pkw die Molberger Straße in Richtung Molbergen. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Zudem stellte sich heraus, dass er zuvor alkoholische Getränke konsumiert hatte, ein Test ergab einen Wert von 1,06 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Es entstand ein Schaden von ca. 3.000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell