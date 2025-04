Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - gefährliche Körperverletzung

Am Sonntag, 20. April 2025 gegen 04:00 Uhr kam es im Bereich eines Fast-Food Restaurants in der Max-Planck-Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Insgesamt vier derzeit unbekannte Personen schlugen auf einen 19-jährigen Heranwachsenden aus Barßel ein. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Molbergen - Diebstahl / Bedrohung

Am Mittwoch, 23. April 2025 gegen 09:00 Uhr kam es in einem Markt am Kneheimer Weg zu einem Diebstahl. Eine derzeit unbekannte männliche Person entwendete beim Verlassen des Marktes einen Dekoartikel und entfernte sich anschließend zu Fuß. Gegen 09:10 Uhr begab sich die unbekannte Person an einen unverschlossenen Pkw auf einem Parkplatz, ebenfalls am Kneheimer Weg. Als er den Pkw durchwühlte erschien die 54-jährige Eigentümerin. gemeinsam mit einer weiteren Person am Pkw. Der Mann zog ein Springmesser und bedrohte die Frauen, anschließend flüchtete er. Der Mann konnte übereinstimmend wie folgt beschrieben werden:

- ca. 178cm groß - dünne Gestalt - dunkelblondes Haar - ungepflegter Bart

Der Mann war mit einem schwarzen Hoodie mit Kapuze, einer schwarzen Jeans und einem weißen Cappie bekleidet. Hinweise nehmen die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/9412210) und die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

In der Zeit von Dienstag, 15. April 2025 00:00 Uhr bis Dienstag, 22. April 2025 00:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter an ein leerstehendes Wohn- und Geschäftshaus in der Löninger Straße und verschafften sich Zugang. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 500,00 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Ein 56-jähriger Mann aus Garrel befuhr am Mittwoch, 23. April 2025 12:20 Uhr mit seinem Pkw die Soestenstraße, Ecke Soestenweg. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv hinsichtlich Amphetamine. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme wurde durchgeführt.

Cloppenburg - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss / Verstoß Pflichtversicherung

Am Mittwoch, 23. April 2025 gegen 16:40 Uhr wurde ein 31-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem E-Scooter in der Bether Straße kontrolliert. Der 31-Jährige versuchte einen Drogenvortest mittels Wasser zu verfälschen, räumte wenig später den Konsum von Kokain, Amphetamin und Cannabis ein. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Zudem war am E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht.

Essen (Old.) - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Mittwoch, 23. April 2025 gegen 17:50 Uhr befuhr eine 13-jährige aus Essen (Old.) mit einem E-Scooter die Eichenalle. Hierbei geriet der Scooter ins Schleudern, die 13-Jährige verlor die Kontrolle, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde in ein Krankenhaus transportiert. Für den E-Scooter lag zudem kein Versicherungsschutz vor.

