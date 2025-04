Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl aus Fertigungshalle

In der Zeit von Mittwoch, 16. April 2025 16:30 Uhr bis Dienstag, 22. April 2025 07:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf das Grundstück einer Firma in der Straße Am Südfeld, verschafften sich Zugang zu einer dortigen Halle und entwendeten diverse Werkzeuge. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Sonntag, 20. April 2025 12:00 Uhr bis Dienstag, 22. April 2025 06:00 Uhr besprühte ein derzeit unbekannter die Türen einer Oberschule in der Driverstraße mit Farbe. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

In der Zeit von Freitag, 11. April 2025 17:00 Uhr bis Dienstag, 22. April 2025 07:45 Uhr beschädigten unbekannte Täter insgesamt drei Fensterscheiben eines Ärztehauses in der Straße Bürgermeister-Kühling-Platz. Der Schaden wurde auf 1.500,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Am Dienstag, den 22.04.2025, kam es In der Paterei gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Eine 33-jährige PKW-Führerin aus Vechta befuhr die Schulstraße und bog in die Straße In der Paterei ab. Nach wenigen Metern kam aus einer seitlichen Stichstraße ein 10-jähriger Fahrradfahrer und kreuzte die Fahrbahn. Infolge des Zusammenstoßes wurde das Kind leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

Vechta - Sachbeschädigung am Bahnhof

In der Zeit von Freitag, den 18.04.2025 (12:00 Uhr) bis Dienstag, den 22.04.2025 (09:00 Uhr), zerkratzte und besprühte ein unbekannter Täter die Wände und Türen der Männertoilette am Bahnhof in Vechta. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/943115 entgegen.

Vechta - Reifen von Fahrzeugen zerstochen

In der Zeit von Montag, den 21.04.2025 (21:00 Uhr) bis Dienstag, den 22.04.2025 (06:30 Uhr), zerstach ein unbekannter Täter die Reifen eines Transporters und eines PKWs in der Straße Buchenkamp. Ein weiterer PKW wurde in gleicher Art und Weise in der Bachstraße angegangen. Als Tatzeitraum wurde hier der Dienstag, 22.04.2025 (00:00 Uhr - 12:30 Uhr) genannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441/943115 entgegen.

Lohne - Kupferdiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 17. April 2025 16:00 Uhr bis Dienstag, 22. April 2025 08:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Im Gleisbogen und entwendeten aus einem Gebäude Kupfer. Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Lohne - E-Scooter- und Fahrradfahrer stoßen frontal zusammen

Am Dienstag, den 22.04.2025, befuhr ein 13-jähriger Lohner auf einem E-Scooter gegen 13:00 Uhr den Gehweg der Marienstraße in entgegengesetzte Richtung. Ein ihm entgegenkommender 68-jähriger Fahrradfahrer aus Lohne kam ihm entgegen. Ein Ausweichversuch des Fahrradfahrers misslang, woraufhin es zu einem Zusammenstoß kam. Der 68-jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Visbek - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag den 22.04.2025, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß abgestellten PKW VW Passat auf einem Parkstreifen der Friedenstraße. Die geschah im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 12:15 Uhr. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell