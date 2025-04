Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Kontrollaktion "Tuning" anlässlich des sogenannten "Car-Freitag" am 18.04.2025

Am Freitag, den 18.04.2025, führten zahlreiche Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta im gesamten Zuständigkeitsbereich mobile Kontrollen an erkannten Schwerpunkten durch. Der Fokus lag insbesondere auf den Stadtgebieten Cloppenburg, Vechta und Friesoythe. Das Hauptaugenmerk dieser Kontrollen lag angesichts des "Car-Freitag" auf baulichen Veränderungen an Kraftfahrzeugen. Insgesamt konnten an diesem Tag 48 Fahrzeuge einer umfangreichen Kontrolle unterzogen werden. Eine Vielzahl der verkehrsrechtlichen Verstöße wurden im Zusammenhang mit der Manipulation der Fahrzeugtechnik geahndet. Dies führte in fünf Fällen zu dem Erlöschen der Betriebserlaubnis. Dies bedeutet, dass die Fahrzeuge und die verbauten Bestandteile derart verändert waren, dass entweder fehlende Abnahmen bzw. Gutachten oder gänzlich verbotene Umbauten bemängelt wurden. In einem exemplarischen Fall wurde ein PKW im Stadtgebiet Cloppenburg, Auf dem Hook, kontrolliert. Neben einer aufgebrachten Tönungsfolie an den Heckleuchten wurde das Geräuschverhalten der Auspuffanlage bemängelt. Trotz Toleranzabzug wies die Anlage einen stark erhöhten Pegel auf. Da in diesem Zusammenhang eine wesentliche Beeinträchtigung vorlag, wurde der PKW zur Beweissicherung auf Anordnung des Landkreises Cloppenburg sichergestellt und abgeschleppt. Neben der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens sieht sich der Fahrzeugführer(-halter) mit einer Vorführung bei einer Prüforganisation konfrontiert.

Des Weiteren konnte ein Fall des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss registriert werden. Bei drei Kontrollen lag ein Verstoß gegen die Pflichtversicherung vor.

Insgesamt konnten die Beamtinnen und Beamten jedoch ein positives Fazit ziehen. Die Vielzahl der kontrollierten Fahrzeugführer und -Halter hielten sich im Rahmen der baulichen Veränderungen an die geltenden Vorschriften.

