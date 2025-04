Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Erneuter Einbruch in Jugendtreff / Personen im Nahbereich kontrolliert

Am Dienstag, den 22.04.2025, kam es gegen 01:40 Uhr zu einem erneuten Einbruch in ein Jugendzentrum im Mehrgenerationenpark an der Friesoyther Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die unbekannten Täter mit einem schweren Gegenstand eine Fensterscheibe im Erdgeschoss ein. Danach wurden die Räumlichkeiten betreten. Inwieweit Diebesgut erlangt werden konnte ist Gegenstand der Ermittlungen. Im Nachgang der Tat konnten Polizeikräfte vier Personen im Nahbereich antreffen und kontrollieren. Inwieweit diese mit der Tat im Zusammenhang stehen ist derzeit in Klärung. Weitere sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

Cloppenburg - Vier PKW in der Eisenbahnstraße beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Ostersonntag, den 20.04.2025 auf Ostermontag, den 21.04.2025, insgesamt vier PKW in der Eisenbahnstraße. Die PKW waren ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen abgestellt. In allen Fällen wurden die rechten Außenspiegel beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/1860115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell