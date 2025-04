Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 20./21.04.2025

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Samstag, 19.04.2025, 14:00 Uhr bis Sonntag, 20.04.2025, 09:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Geräteraum eines Wohngebäudes an der Friesoyther Straße. Hieraus wurde Werkzeug entwendet. Zudem wurden an dem Wohngebäude montierte Kupferfallrohre entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel unter 04499/922200 entgegen.

Saterland - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 20.04.2025, gg. 23:45 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Mann aus dem Saterland mit seinem PKW die Hauptstraße im Saterland. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrsschild. Anschließend entfernte er sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Der Unfall wurde durch einen Zeugen bemerkt und der Polizei gemeldet. Im Rahmen der Fahndung nach dem Unfallverursacher konnte dieser nach kurzer Zeit an der Hauptstraße im Saterland festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,93 Promille. Zudem wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung diverser Strafverfahren. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

