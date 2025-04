Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung 19./20.04.25

Cloppenburg/Vechta (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Als unbelehrbar erwieß sich ein 41-Jähriger aus Cloppenburg. Er wurde am Samstag, gegen 15.00 Uhr, in Cloppenburg kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er einen ausländischen Führerschein vorzeigte, den er im Bundesgebiet nicht nutzen darf. Trotz Belehrung darüber setzte er später seine Fahrt fort.

In Garrel, Hauptstraße, wurde am Samstag, gegen 23.00 Uhr, ein 46-jähriger Garreler kontrolliert. Zum wiederholten Male führte er einen PKW ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Zudem hatte er Kennzeichen an dem PKW angebracht, die nicht für diesen ausgegeben waren. Die Fahrzeugschlüssel und die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Samstag, gegen 10.45 Uhr, wird bei einem 21-Jährigen aus Cloppenburg bei einer Kontrolle auf der Osterstraße ein Drogentest durchgeführt. Dieser fällt positiv aus, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wird.

Um 13.10 Uhr gerät ein weiterer PKW-Fahrer auf der Straße Pingel-Anton in eine Kontrolle. Bei dem 24-Jährigen aus Lastrup fällt ein Drogentest ebenfalls positiv aus.

In Essen erfolgt am Sonntag, gegen 00.45 Uhr, die Kontrolle eines 17-jährigen Motorradfahrers aus Essen. Der junge Fahrer steht leicht unter Alkohol, was ihm als Fahranfänger nicht erlaubt ist. Zudem besitzt er nicht die für das Motorrad erforderliche Fahrerlaubnis.

