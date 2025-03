Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart - Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstagmorgen (27.03.2025) in einem Linienbus der Linie 57 ein neun Jahre altes Mädchen sexuell belästigt. Das Mädchen war mit seiner Schulklasse gegen 09.00 Uhr im Bus unterwegs. Nach dem Einsteigen am Pragsattel setzte sich ein unbekannter Mann neben sie, biss ihr plötzlich in den Kragen ihrer Jacke und küsste sie auf den Schulterbereich. An der Haltestelle Albert-Luthuli-Platz stieg der Mann mit der Schulklasse aus und flüchtete. Der unbekannte Mann ist 55 bis 60 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß, hat schwarze kurze Haare und einen schwarzen Schnurrbart. Er war mit einer dunkelblauen Fleecejacke und einer blauen Jeans bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell