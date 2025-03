Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Portemonnaies während des Einkaufs

Uslar (ots)

37170 Uslar, Wiesenstraße, Freitag, 07.03.2025, 09:00 Uhr - 09:15 Uhr

USLAR (Liek) Einem 77-Jährigen aus einem Uslarer Ortsteil wurde während des Einkaufes bei den Verbrauchermärkten in der Wiesenstraße oder auf dem dortigen Parkplatz das Portemonnaie aus dem Einkaufswagen gestohlen. Erlangt wurden etwa 300EUR Bargeld sowie Ausweisdokumente und eine Bankkarte. Mit dieser konnte der bislang unbekannte Täter anschließend Bargeld vom Konto des Geschädigten abheben.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Uslar unter Tel. 05571 80060 zu melden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Portemonnaies und andere Wertgegenstände am Körper getragen werden sollten und das die PIN niemals in der Nähe der zugehörigen Bankkarte aufbewahrt werden sollte. Lebenserfahrenere Menschen sollten regelmäßig von Familie und Freunden darauf hingewiesen werden.

