POL-COE: Dülmen, Am Turnplatz/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Straße "Am Turnplatz" am Freitag (21.02.25) in ein Haus eingebrochen. Gegen 19.20 Uhr bemerkte ein Zeuge das. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein. Ob sie etwas gestohlen haben, ist nicht bekannt. Bei der Flucht beschädigten die Täter noch einen Zaun. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

