Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bedrohung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (26.03.2024), gegen 17:30 Uhr, waren ein 17- und ein 15-Jähriger zu Fuß in der Straße An der Bleiche unterwegs, als der Fahrer eines weißen Kombis zunächst in Schrittgeschwindigkeit neben ihn herfuhr und sie beobachtete. Als die Jugendlichen die Blicke des Mannes erwiderten, hielt dieser an, stieg aus dem Fahrzeug, beleidigte sie und drohte an, sie zu schlagen. Als der 15-Jährige fragte, wieso der Mann sie schlagen wolle, ging er in Richtung seines Kofferraums und äußerte, dass er nun seinen Schäferhund auf die Jugendlichen hetzen müsse. Daraufhin ergriffen sie die Flucht. Der Mann verfolgte sie weiter in seinem Fahrzeug und teilweise auch zu Fuß, bis er sich schließlich entfernte.

Der Unbekannte wurde als circa 45-50 Jahre alt und circa 1,90 Meter groß beschrieben. Er habe wenige, weiße Haare und einen weißen Ziegenbart getragen. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Jeans, Arbeitsschuhen und einer grauen Camouflage-Jacke.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Mann geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

